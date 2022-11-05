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رئيس الدولة يهنئ هاتفياً رئيس وزراء العراق بمناسبة توليه مهامه الجديدة

رئيس الدولة يهنئ هاتفياً رئيس وزراء العراق بمناسبة توليه مهامه الجديدة
5 نوفمبر 2022 23:12

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي اليوم.. معالي محمد شياع السوداني بتوليه رئاسة الحكومة في جمهورية العراق الشقيق.

وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تمنياته لرئيس الحكومة العراقية بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة .. مؤكداً دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق الوفاق والاستقرار في العراق الشقيق ويلبي تطلعات شعبه إلى التقدم والازدهار.

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من جانبه أعرب رئيس الحكومة العراقية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التطور والرقي والازدهار.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
العراق
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