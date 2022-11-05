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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
5 نوفمبر 2022 17:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً على البحر والمناطق الشمالية مثيرة للغبار.
وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً شمالاً في العمق ويحدث المد الأول عند الساعة 11:54 والمد الثاني عند الساعة 00:02 والجزر الأول عند الساعة 18:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:44 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 07:42 والمد الثاني عند الساعة 20:56 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:37 .

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