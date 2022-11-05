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عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي

عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي
5 نوفمبر 2022 11:44

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال استقباله في أبوظبي معالي دمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين.

كما ناقش سموه ومعالي دمقي مكونن عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإعلان اتفاق السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية، مشيداً بجهود الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية في التوصل لهذا الاتفاق الذي يدعم تطلعات إثيوبيا وشعبها الصديق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.

كما أعرب سموه خلال لقائه معالي دمقي مكونن عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة الإماراتية الإثيوبية وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.

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