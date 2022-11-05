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حاكم الشارقة يوجه بتخصيص 4.5 مليون درهم لمكتبات الإمارة

حاكم الشارقة يوجه بتخصيص 4.5 مليون درهم لمكتبات الإمارة
5 نوفمبر 2022 10:35

 وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص 4.5 مليون درهم، لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في فعاليات الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وتجسد منحة صاحب السمو حاكم الشارقة، رؤية الإمارة في بناء مجتمع المعرفة، وإتاحة مصادر واسعة من الكتب تغطي مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية، إذ تمثل إضافة متميزة لمحتوى المكتبات من المعارف والعلوم والآداب التي تثري رواد المكتبات من عامة القراء والطلاب والباحثين في إمارة الشارقة.
كما توفر المنحة دعماً مباشراً لصناعة النشر على المستوى الإقليمي العربي والدولي من خلال ما تحصل عليه دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في المعرض من مشتريات المنحة من دورهم.
يشار إلى أن دور النشر المشاركة في الدورة الـ 41 من المعرض بلغت 2213 ما بين عربية وأجنبية، من 95 دولة، وتعرض إصدارات متنوعة تشمل كتب الأطفال والموسوعات وكتب القانون والعلوم والآداب والفكر والفنون التطبيقية وغيرها من المعارف التي تلبي اهتمامات القراء من كافة الفئات العمرية.

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المصدر: وام
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