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عبدالله بن زايد يستقبل وزير الداخلية والقانون في سنغافورة

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الداخلية والقانون في سنغافورة
5 نوفمبر 2022 10:33

 استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي كاسيفاسوانثان شانموقام وزير الداخلية والقانون في جمهورية سنغافورة.

بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي العلاقات الثنائية والشراكة القائمة بين البلدين وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي كاسيفاسوانثان شانموقام معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أكد معالي كاسيفاسوانثان شانموقام وزير الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة حرص بلاده تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة مشيدا بمكانة الدولة البارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي احمد بن علي الصايغ وزير دولة وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.

 

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