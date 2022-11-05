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عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية تركيا في أبوظبي

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية تركيا في أبوظبي
5 نوفمبر 2022 10:20

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا.

تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما ناقش سموه ومعالي وزير الخارجية التركي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأمن الغذائي والطاقة وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ سموه معالي مولود تشاووش أوغلو على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل بهذا الاتفاق الذي وقعته في شهر يوليو الماضي في مدينة إسطنبول مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي مولود تشاووش أوغلو ، مؤكدا الحرص على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما الثنائي في المجالات كافة بما يدعم مسارات التنمية في كلا البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

 

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