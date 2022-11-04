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الإمارات

مستشار رئيس أوزبكستان: شركات إماراتية تسهم في بناء القبة الأوزبكية

شاعظيم مناوروف
5 نوفمبر 2022 01:19

طشقند (وام)

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كشف شاعظيم مناوروف، مستشار الدولة لرئيس جمهورية أوزبكستان، رئيس مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان، أن القبة الأوزبكيـة الجديدة، والتي تزين مركز الحضارة الإسلامية، أكبر مركز إسلامي شامل في منطقة آسيا الوسطي، يتم بناؤها بمواد خام إماراتية بالاتفاق مع شركات من دولة الإمارات، وسوف تحتضن القبة النسخة الأصلية للقرآن الكريم «مصحف عثمان بن عفان»، والمحفوظة في مجمع حضرة الإمام في طشقند.
وثمن جهود الإمارات في حفظ التراث الإنساني والتاريخي من إنشاء مراكز تكنولوجية حديثة داخل الإمارات وخارجها في كثير من البلدان الإسلامية، فضلاً عن الزيارات المتبادلة لوفود البلدين في المجالات الإنسانية والثقافية المشتركة ، مؤكداً أن المركز يهدف إلى نقل تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة ومفاهيم التعايش السلمي إلى الأجيال القادمة، ونقل الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، وتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم ، وأيضاً العمل على شراء واسترداد المخطوطات الدينية التراثية.
ولفت إلى الاستعدادات لإنشاء أول مركز إسلامي يضم أكثر من 100 ألف مخطوطة تاريخية لأهم علماء التاريخ الإسلامي وأبرزهم، الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام الماتريدي وابن سينا والخوارزمي والنقشبندي وغيرهم؛ والذين ولدوا وترعرعوا في بلاد ما وراء النهر بوسط آسيا الوسطى.

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