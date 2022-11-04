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شخبوط بن نهيان يبحث العلاقات مع غينيا

شخبوط بن نهيان خلال لقائه موريساندا كوياتي (وام)
5 نوفمبر 2022 01:20

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، معالي الدكتور موريساندا كوياتي وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيِّين بالخارج في جمهورية غينيا.
تم خلال اللقاء، بحث العلاقات بين دولة الإمارات وغينيا، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.ونقل معاليه خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى معالي الدكتور كوياتي وتمنياته لحكومة وشعب غينيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالنفع على شعبيهما.

الإمارات
شخبوط بن نهيان
غينيا
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