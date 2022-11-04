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الإمارات

السفير الصيني: 64 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الإمارات

تشانغ يى مينغ
5 نوفمبر 2022 01:23

أبوظبي (وام)

أعلن تشانغ يي مينغ، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية في الإمارات، أن مستوى التبادل التجاري بين الصين والإمارات تجاوز 64 مليار دولار في أول ثمانية أشهر من عام 2022 بنسبة نمو 27.93 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وقال تشانغ يي مينغ: إن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العالم، كما أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري للصين وأكبر سوق تصدير في المنطقة العربية».
وأكد السفير الصيني أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق مع مشروعات الخمسين وأن التعاون بين البلدين الصديقين يزداد أهمية استراتيجية.
وكشف السفير الصيني أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين دخلت مرحلتها الأخيرة، وأن الجانبين اتفقا على أهم الجوانب.
وأكد يي مينغ أن الصين تأمل في التوصل إلى اتفاق يستند إلى معايير عالية مثمناً دعم دولة الإمارات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأعرب عن ثقته بأن الاتفاقية ستحقق أقصى استفادة من الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي والفرص العظيمة في السوق الصينية.. كما ستساعد دول مجلس التعاون الخليجي على تأسيس مراكز خدمات لوجستية وشحن تغطي البلدان المجاورة وجذب المزيد من رأس المال والتكنولوجيا.

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القمة الصينية العربية 
من جهة أخرى، قال السفير إن القمة الصينية العربية المفترض انعقادها في ديسمبر في المملكة العربية السعودية ستكون محطة مهمة في تاريخ العلاقات الصينية العربية منوهاً بعلاقات الصداقة بين الصين والدول العربية التي تعود إلى أزمنة بعيدة.
وأكد السفير الصيني أهمية دور الإمارات كمركز رئيس لمبادرة الحزام والطريق وكمركز إقليمي للطيران والنقل والخدمات المالية، مضيفاً أنه يمثل بوابة مهمة للشركات الصينية إلى العالم.
وأعرب يي مينغ عن أمله في تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وصرف العملات والعملة الرقمية الصينية (RMB) وفي مجالات الطاقة الجديدة والطب الحيوي وشركات التكنولوجيا.
ولفت إلى أن التعاون الإماراتي- الصيني في مجالات العلوم والتكنولوجيا يحظى باهتمام المجتمع الدولي منوهاً بتعاون الدولتين في إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح «كوفيد-19» حيث كانتا قد بدأتا خط الإنتاج الأول للقاح كوفيد، وشيدتا محطة إنتاج لقاح حياة-فاكس.
وقال: إن هيئات الطيران في الدولتين وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم بشأن مهمة المركبة القمرية «راشد»، والتي أصبحت ضمن الأخبار الأكثر بحثًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

الإمارات والصين
الإمارات
الصين
التبادل التجاري بين الإمارات والصين
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