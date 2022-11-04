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الإمارات

«الوطني» يبحث التعاون مع البرلمان الألماني

«الوطني» يبحث التعاون مع البرلمان الألماني
5 نوفمبر 2022 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سارة محمد فلكناز رئيسة المجموعة، والكساندر رضوان عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي. حضر اللقاء أعضاء المجموعة كل من: ضرار حميد بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، ود. حواء الضحاك المنصوري، ومروان عبيد المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء استعراض عمق العلاقات الإماراتية الألمانية التي تمتد إلى 50 عاماً، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات العلمية والصحية والجامعات والابتعاث، ودعم مشاركة المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالبلدين في المشاريع الاقتصادية المشتركة.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الإمارات وألمانيا
البرلمان الألماني
البوندستاغ
سارة فلكناز
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