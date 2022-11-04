لافروف يزور المدرسة الروسية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

زار معالي وزير الخارجية الروسي سیرجي لافروف المدرسة الروسية في أبوظبي، التي تم افتتاحها في 7 سبتمبر الماضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وقام الوزير الروسي بجولة في أروقة المدرسة التي تعد نتاج تعاون مع مدرسة «بريموكوف» إحدى أهم المؤسسات التعليمية الحكومية في موسكو.

رافق معالي الوزير الروسي، وفد ضم نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، فيما حضر من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، والدكتور عبدالله مغربي وكيل قطاع الدراسات والبحوث في ديوان الرئاسة، والدكتورة سعاد السويدي رئيسة مجلس إدارة المدرسة الروسية في أبوظبي.

وقال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر: إن الإمارات تولي أهمية خاصة لقطاع التعليم منوهاً إلى أن افتتاح المدرسة الروسية في إمارة أبوظبي، يأتي من حرص القيادة في دولة الإمارات وحرص حكومة أبوظبي على تعزيز التعليم والتعرف على ثقافات أخرى.

من جهتها، قالت الدكتورة سعاد السويدي: إن المدرسة الروسية في أبوظبي هي مدرسة إماراتية تقدم المنهاج الروسي إضافة إلى المنهاج الوطني لدولة الإمارات، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

وقالت مديرة المدرسة في أبوظبي أوليسيا داميروفنا بوبينكوفا: إن المدرسة الروسية في أبوظبي تعد أول مؤسسة تعليمية إماراتية تقدم المنهاج الروسي في إمارة أبوظبي، معربة عن تطلعها لأن تكون لديهم فروع في إمارات أخرى.