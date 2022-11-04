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«صحتي» يرسم ملامح المستقبل الصحي المستدام

«صحتي» يرسم ملامح المستقبل الصحي المستدام
5 نوفمبر 2022 01:19

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، قائمة المتحدثين في الدورة التاسعة من مؤتمر «صحتي 2022» الذي يقام برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حيث سيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من قادة وصنّاع القرار في القطاع الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومسؤولين في مؤسسات صحية بارزة من مختلف دول العالم.
وقالت إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: «يشكل استقطاب مؤتمر صحتي التاسع لهذه الكوكبة من المتحدثين البارزين منصة صحية عالمية فاعلة تجمع القادة وصنّاع القرار والمؤثرين في القطاع الصحي، لرسم ملامح المستقبل الصحي المستدام لأفراد المجتمع».
ويضم المؤتمر الذي تنظمه الإدارة خلال الفترة 15-16 نوفمبر الجاري، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الشارقة، وذلك تحت شعار «نحو حياة صحية»، عدداً من ورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية العلمية، يشارك بها قادة أبرز المؤسسات والجهات الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

الإمارات
إدارة التثقيف الصحي
الشارقة
مؤتمر صحتي
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