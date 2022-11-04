«البيئة - أبوظبي» تطلق برنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار سعيها لتمكين الشباب ليصبحوا خبراء البيئة في المستقبل، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، أمس، برنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد» الذي يحفز الشباب على التطوع ليكونوا مراقبين بيئيين. ويهدف البرنامج إلى تدريب مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً من طلاب الحلقة الثانية والثالثة في مدارس أبوظبي سنوياً لمساعدتهم في فهم دور المراقبين في حماية البيئة والمحافظة عليها، حيث يستهدف البرنامج طلاب الحلقة الثانية والثالثة ضمن شبكة المدارس المستدامة في إمارة أبوظبي.

يعتبر برنامج «مرشد» الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة التعليم والمعرفة، برنامجاً تعليمياً تسعى الهيئة من خلاله لإلهام وإشراك الطلبة الملتزمين والمهتمين بحماية البيئة والمحافظة عليها، كما يوفر البرنامج الفرص الكافية لتقديم وتلقي الإرشاد والتطوير القيادي، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في التعليم البيئي، وتعزيز جهود الشباب المبذولة في مجال استعادة النظم البيئية تماشياً مع عقد الأمم المتحدة المشاركة في أنشطة المحافظة على البيئة، والتفاعل مع الخبراء في هيئة البيئة - أبوظبي للتعرف على المسؤوليات العامة والخاصة للمراقبين البيئيين.

ومع إطلاقه، يستطيع الطلاب المهتمين التسجيل الآن للانضمام للجولة الأولى من البرنامج التي ستقام في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2022 برعاية توتال للطاقات. وخلال هذه الجولة (2022-2023)، سيتم تدريب حوالي 25 طالباً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، في حين سيتم في الجولة التالية (2023-2024) تدريب 25 طالباً في محمية متنزه القرم البحري الوطني.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «إن ربط الشباب بالتراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتثقيفهم حول أبرز القضايا البيئية والجهود المبذولة في إمارة أبوظبي، وتزويدهم بفرص التطوير الأكاديمي والمهني، ستمكن الشباب من المشاركة في حماية الطبيعة عبر مساعيهم الشخصية والأكاديمية والمهنية».

وقالت خنساء البلوكي، مدير إدارة التوعية البيئية بقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية بالهيئة: «يتمثل دافع هذا البرنامج في رفع مستوى برامج الشباب وفرص المدارس المشاركة بمبادرة المدارس المستدامة في هيئة البيئة - أبوظبي من خلال تعريف جيل جديد بالفرص المهنية والأكاديمية والوظيفية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها وفي مجال الاستدامة».

وأشارت البلوكي إلى أنه ومن خلال البرنامج سيتم تعريف الطلاب على الأدوار والمسؤوليات متعددة الأوجه للمراقب البيئي بما في ذلك المرشد البيئي، ومساعد الزوار، والمفتش، والمراقب، والباحث، ومعد التقارير.

وقال إلياس قسيس، مدير شركة توتال للطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تهدف الشركة إلى توجيه مبادرات علم المواطنة إلى الشباب بوجه الخصوص لإتاحة الفرصة لهم للمساهمة الفعالة في خدمة المجتمع. وقد وضعت شركة توتال للطاقات هدفاً طموحاً لتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050، بالتعاون مع شركائها المعنيين في المجتمع، ومن خلال الشراكات التي تعقدها مع جمعيات ومؤسسات حماية البيئة مثل هيئة البيئة – أبوظبي».