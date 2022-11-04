الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء

شروق عوض (دبي)

تأتي مشاركة الإمارات بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» الذي تتولى جمهورية مصر الشقيقة الرئاسة الحالية له في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالي، تحت شعار «معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة»، للدور المهم الذي تقوم به الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي في المجال البيئي، ما يشكل نموذجاً قائماً على تحويل كل التحديات إلى فرص نمو في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة وتدمج العمل من أجل المناخ في مختلف قطاعاتها كجودة الهواء، حتى باتت الإمارات اليوم أحد اللاعبين الرئيسيين في المجال البيئي.

رغم ما أشار إليه تقرير جديد للبنك الدولي قبيل انطلاق فعاليات «COP27»، حول اعتبار مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أعلى المستويات في العالم، حيث يتنفس سكان المناطق الحضرية في المتوسط أكثر من 10 أمثال مستوى الملوثات في الهواء والتي تعتبرها منظمة الصحة العالمية في الوقت ذاته آمنة.. فإن دولة الإمارات استدركت هذه المسألة مبكراً على اعتبار تلوث الهواء وتغير المناخ وجهين لعملة واحدة، حيث يتم التعامل معهما كلاً على حدة، ومن ثم التصدي لهما معاً، الأمر الذي يؤهلها لتشكل نموذجاً رائداً لدول المنطقة في حماية مستقبل الإنسانية من تلك المخاطر.

ومع مشاركة واسعة لأكثر من 100 رئيس دولة، ورؤساء حكومات ووزراء ورؤساء هيئات دولية ومنظمات المجتمع المدني والشباب، في فعاليات «كوب 27»، لإيجاد حلول إنقاذ عاجلة لمواجهة تحديات آثار التغير المناخي، تتلاقى جهود الإمارات الرائدة عبر مبادرتها ومشاريعها واستراتيجيتها التي تطلقها بشكل دوري في هذا الصدد مع التوجهات العالمية للعمل بجدية لمواجهتها، في خطوة مهمة لحماية بيئة المنطقة والعالم من تغير المناخ وتلوث الهواء معاً.

ومع ما يمثله تلوث الهواء كأحد الإشكاليات الهامة التي تواجه مستقبل البشرية وتهدد الصحة العامة للإنسان والبيئة على حدٍ سواء، حيث يتسبب تلوث الهواء وفقاً لتقرير البنك الدولي في نحو 270 ألف حالة وفاة سنوياً (أكثر من حالات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور والسكري والملاريا والسل وفيروس ومرض الإيدز والتهاب الكبد الحاد مجتمعة)، ويصاب سكان المنطقة في المتوسط بالمرض لمدة 60 يوماً على الأقل خلال حياتهم بسبب التعرض لارتفاع مستويات تلوث الهواء، فإن دولة الإمارات قدمت جهوداً كبيرةً لضمان رفع مستوى جودة الهواء.

إدراك مبكر

أدركت الإمارات مبكراً دور جودة الهواء في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة بشكل عام لسكانها، وبالتالي وضعت جودة الهواء ضمن أولوياتها الرئيسة ومنحتها مؤشر أداء رئيساً ضمن الأجندة الوطنية لرؤية 2021 وأهداف مئوية الإمارات التي تركز بشدة على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، كما تتطلع الدولة من خلال رؤية محددة لملف جودة الهواء، إلى «تعزيز مساهمة جودة الهواء في بيئة آمنة وصحية لتحسين جودة الحياة» على أرضها.

نهضة متسارعة

مع تسارع وتيرة نهضة دولة الإمارات في مدى زمني قصير والنمو السكاني والاقتصادي المتزايد، وما نتج عنه من ضغوط وقوى مؤثرة على جودة الهواء الذي يعد واحداً من مجالات القطاع البيئي، إلا أنها عملت على الحد منها ومعالجة آثارها وإسقاطاتها السلبية بأقصى سرعة ممكنة، انطلاقاً من إدراك أهمية إبقاء اعتبارات المحافظة على جودة الهواء محوراً وركيزة أساسية للتنمية، حيث عملت الدولة ضمن جهودها على إصدار وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى جودة الهواء ورصدها، مثل المباشرة والقياس الفعلي لمؤشر نسبة جودة الهواء في 2014، وتوظيف الذكاء الاصطناعي مثل الأقمار الصناعية لمتابعة جودة الهواء خلال 2016، وتطوير «خوارزميات ونماذج» للتنبؤ بجودة الهواء والغبار في 2017، ومراقبة التزام الأنشطة الصناعية المختلفة بالمعايير الوطنية، والاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وغيرها الكثير.

منصة وطنية

أطلقت الإمارات المنصة الوطنية لجودة الهواء، التي تمثل مرجعاً موحداً لحالة جودة الهواء بشكل آني ويومي في مختلف إمارات الدولة، مما يساعد في فهم أفضل للتأثيرات في جودة الهواء والمساهمة بالحفاظ على صحة السكان والبيئة، بالإضافة إلى اعتماد آلية موحدة للإبلاغ عن البيانات من كل محطات الرصد بهدف حساب مؤشر جودة الهواء، ومؤشر تراكيز المواد الجسيمية، كما توفر المنصة المعلومات اللازمة التي تمكن أفراد المجتمع من تفادي المناطق ذات نسب التلوث العالية وخاصة الفئات التي تعاني من مشاكل صحية، أو كبار السن والأطفال، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه المعلومات من قبل قطاعات متعددة منها القطاعان الصحي والأكاديمي.

مؤشر للجودة

وأطلقت الدولة عبر وزارة التغير المناخي والبيئة من واقع مسؤوليتها على ملف البيئة وتغير المناخ، مؤشر جودة هواء الإمارات ضمن تطبيقها الذكي، وذلك لعرض نوعية الهواء في الدولة، ورصد جودته بشكل آني عن طريق الأقمار الصناعية، مما يتيح توظيف التقنيات المبتكرة والحديثة في عمليات الرصد الحي والفوري لجودة الهواء، إضافة إلى عرض التنبؤات لحالة جودة الهواء لفترة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية، حيث تم تطوير خوارزميات، للتنبؤ بجودة الهواء والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون.

ويوضح المؤشر لأفراد المجتمع ما تعنيه نوعية الهواء المحلي على صحتهم، من حيث مستوى درجة النقاوة، أو مستوى درجة التلوث، والآثار الصحية المترتبة لكل مستوى. ويستند حساب مؤشر جودة الهواء على قياسات 5 ملوثات رئيسية، تشمل ثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، والجسيمات بقطر أقل من 10 ميكرونات.

كما أطلقت الوزارة المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الدولة، بهدف تحديث قوائم جرد انبعاثات ملوثات الهواء وحصر انبعاثات ملوثات الهواء من القطاعات المؤثرة، بما فيها الطاقة والنقل والبناء والتشييد والزراعة والنفايات والثروة الحيوانية.

رؤية 2021

لما تمثله جودة الهواء من قضية رئيسة للدولة، استهدفت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، رفع معدل جودة الهواء إلى 90% بحلول عام 2021، وعليه عملت وزارة التغير المناخي والبيئة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على تطوير الجهود الوطنية بوسائل وطرق مختلفة، تركزت على حد مصادر التلوث عبر توظيف أحدث النظم والتقنيات وتطبيق أفضل الممارسات، بما في ذلك وضع وتطوير المعايير الوطنية لتلوث الهواء ومراقبة الالتزام بها، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة استخدام الطاقات النظيفة في مختلف المجالات، واستدامة قطاع النقل، وتطوير شبكة مراقبة نوعية الهواء والاعتماد على التقنيات والحلول الذكية في رصد أنواع الملوثات.

أجندة جودة الهواء

ضمن جهود الدولة بشأن جودة الهواء، فقد أطلقت عبر وزارة التغير المناخي والبيئة «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031» خلال العام الجاري، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وحددت الأجندة 4 موجهات استراتيجية يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء وتشمل الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي ونسبة التعرض لها، وتحسين مستويات جودة الهواء الداخلي وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها.

وتعتمد الأجندة الوطنية لجودة الهواء على 3 ركائز استراتيجية هي المراقبة، والتخفيف، والإدارة، وتشمل 4 محاور رئيسية، الأول يختص بجودة الهواء الخارجي وتشمل توجهات العمل التي تحددها الأجندة 8 برامج عمل رئيسة و29 مشروعاً في مجموعة من القطاعات تضم النقل والطاقة وتوليد الكهرباء والبناء والنفايات، والثاني جودة الهواء الداخلي ويضم 3 برامج عمل رئيسة و6 مشاريع تركز على معايير مواد البناء والمواد المستخدمة في الأعمال المنزلية والصيانة، والثالث محور الروائح المحيطة ويضم 4 برامج عمل و10 مشاريع موزعة على قطاع إدارة النفايات، والمياه العادمة والقطاع الصناعي بشكل عام، والمحور الرابع يختص بالضوضاء المحيط ويضم 5 برامج عمل و16 مشروعاً في قطاعات النقل والبناء والتشييد وقطاع الصناعة.

وتساهم مبادرات الأجندة في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء، في تحقيق العديد من الفوائد منها خفض تلوث الهواء وتغير المناخ، والحد من انبعاثات بعض المواد المعروفة بإحداث الاحتباس الحراري مثل الكربون الأسود والميثان، وتقليل الأمراض التنفسية.

سياسة بيئية

تشكل جودة الهواء المحور الثالث من المحاور الثمانية للسياسة البيئية العامة في الدولة، والذي يرتكز على مجموعة من المستهدفات منها رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في الدولة إلى 50% بحلول 2050، وتحسين جودة الهواء لتصل إلى نسبة 100% وفق الحدود الوطنية بحلول عام 2040 وغيرها الكثير، بالإضافة إلى التوجهات الرئيسية المتمثلة في تحسين جودة الهواء المحيط والداخلي والحد من الضوضاء المحيطة والروائح، لافتة إلى مباشرة الوزارة بالعمل على دراسة مواءمة المبادرات والبرامج والخطط الاتحادية والمحلية القائمة مع مستهدفات المحور.

بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الأكاديمي في مجال الدراسات والأبحاث لدراسة التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكل التوجهات البيئية ووضع الخطط والمستهدفات المرحلية.

آلية التنفيذ

نظراً لطبيعة جودة الهواء وتأثرها بقطاعات عدة واختلاف الشركاء في كل مجال من مجالات الأجندة، فقد تم تشكيل فرق وطنية لإدارة كل مجال على حدة، كما تم تحديد الأدوار والمسؤوليات للمبادرات في خطة التنفيذ، والتي تعتمد على استكمال الأنشطة بنجاح من خلال تعاون والتزام الجهات المعنية بتنفيذ الأجندة، في حين تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة كجهة تقود الأجندة وتتابعها، على تقديم تقرير عن التقدم المحرز في خطة العمل إلى مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي.

شبكة محطات

تتم مراقبة ورصد مستوى جودة الهواء على المستوى الوطني لدولة الإمارات، بواسطة شبكة محطات رصد أرضية موزعة في أنحاء الدولة، وقد بلغ عددها الإجمالي 56 محطة عاملة في عام 2021، بعدما كانت 39 محطة في عام 2017، وتتبع تلك المحطات للسلطات المختصة في كل إمارة ومنها هيئة البيئة أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبلدية الفجيرة، بالإضافة لمحطات تابعة للمركز الوطني للأرصاد.

وترتكز آلية عمل محطات الرصد في المقام الأول على القيام برصد المتغيرات في أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأول أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد النيتروجين، وأكاسيد النيتروجين، والأوزون، والدقائق العالقة (الغبار)، وسرعة واتجاه الرياح، ودرجة حرارة الجو، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي وغيرها الكثير.

انخفاض في الملوثات

شهدت الإمارات انخفاضاً ملحوظاً في المتوسط السنوي لتركيز تلوث الأوزون الأرضي في مواقع الدولة السكنية، وفقاً لبيانات محطات رصد جودة الهواء للفترة الممتدة ما بين (2017-2021)، ليصل في عام 2021 إلى (59 ميكرو جرام/متر³)، بعدما كان (69 ميكرو جرام/متر³) في عام 2017، حيث وصلت نسبة الانخفاض في المتوسط خلال العام الماضي إلى 15%، وهو مؤشر على نجاعة سياسات الإمارات في إدارة ورصد جودة الهواء بفعالية، والتخفيف من التلوث لحماية الإنسان والنظم الإيكولوجية، بحسب أحدث بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأظهرت البيانات أيضاً أن الدولة سجلت انخفاضاً ملحوظاً في المتوسطات السنوية للجسيمات القابلة للاستنشاق (قطرها 10 ميكرونات) في عام 2021 من معظم المناطق السكنية التي تم فيها قياس تركيز الجسيمات بحوالي 10% عن المتوسطات في عام 2017، حيث بلغ المتوسط في عام 2021 (113 ميكرو جرام/ متر³) في حين بلغ في عام 2017 (126 ميكرو جرام/ متر³).

كما أشارت البيانات إلى تراجع المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد الكبريت في أغلب مناطق الدولة السكنية خلال السنوات الخمس السابقة وبشكل مستمر، وبلغت نسبة الانخفاض في متوسط تركيز ثاني أكسيد الكبريت في المناطق السكنية 31% في عام 2021 عن عام 2017، حيث بلغ المتوسط في عام 2021 (7 ميكرو جرام/ متر³) وفي عام 2017 (10 ميكرو جرام/ متر³).

ولفتت البيانات إلى انخفاض المتوسطات السنوية لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين في المواقع السكنية خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى حوالي 22% في عام 2021 عن عام 2017، حيث بلغ المتوسط في عام 2021 (29 ميكرو جرام/متر³) وفي عام 2017 (38 ميكرو جرام/متر³).

جهود وطنية

وجاء تحسن جودة الهواء في الدولة نتيجة حتمية للجهود الوطنية القائمة في كثير من القطاعات المؤثرة كالطاقة والبنية التحتية والنقل والبناء والتشييد والنفايات والصناعة والبلديات، حيث هناك الكثير من الاستراتيجيات المساهمة في خفض معدلات الانبعاثات الناتجة عن أنشطة القطاعات المؤثرة، من أهمها استراتيجية الطاقة، واستراتيجية النقل، واستراتيجية النفايات واستراتيجية الاقتصاد الدائري وغيرها الكثير، بالإضافة إلى التحديثات التي اعتمدتها الجهات المختصة مؤخراً بشأن بعض المواصفات المعنية بأنواع الوقود والمركبات والأجهزة وغيرها، مما ساهم أيضاً بزيادة الكفاءة وتحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات.