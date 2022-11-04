السبت 5 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دبي للرعاية الخاصة» يحتفل بمرور 40 عاماً على إنشائه

لطيفة بنت محمد وكبار الحضور خلال الحفل (من المصدر)
5 نوفمبر 2022 01:20

دبي (الاتحاد)

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» الحفل السنوي لمركز دبي للرعاية الخاصة احتفالاً بمرور 40 عاماً على إنشائه.
وهنّأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم القائمين على المركز بمسيرة عطاء تواصلت على مدار أربعة عقود، معربةً عن تقديرها لما يقوم به المركز من جهود وما يقدمه من خدمات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بمنح أصحاب الهمم كل الاهتمام والرعاية بهدف تشجيعهم على التحصيل والتعلُّم وتحفيزهم على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مشاركاتهم واندماجهم في المجتمع، وتمكينهم كأفراد قادرين على بلوغ أعلى مستويات التميز في مختلف المجالات.
وقالت سموها: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع حكومة دبي رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في مقدمة الأولويات، تأكيداً على النهج الذي طالما سارت عليه دبي في دعم أصحاب الهمم وتهيئة البيئة الداعمة لهم وضمان كافة المقومات التي تمكنهم من النجاح والتميز في حياتهم.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، استعرض د. عبد الله الخياط، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للرعاية الخاصة أبرز الإنجازات والنجاحات التي قدمها المركز خلال الفترة السابقة.
من جانبها، قالت د. مهشيد صالحي، مديرة مركز دبي للرعاية الخاصة في كلمتها: أشعر بقدر كبير من التميز لأنني جزء من قيمة سامية للغاية. معظم الطلاب المشاركين قد رأيتهم يكبرون أمام عيني وأشعر أنني انتمي لأجمل عائلة».

أخبار ذات صلة
الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء
لافروف يزور المدرسة الروسية في أبوظبي

مواهب فنية وملكات إبداعية
شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل جانباً من عرض مسرحي موسيقي بعنوان «يوميات مركز دبي للرعاية الخاصة»، شارك في إعداده وتقديمه عدد من طلاب المركز، حيث أظهر العرض، الذي حضره أعضاء مجلس إدارة مركز دبي للرعاية الخاصة وجمع من ذوي الطلاب وأصدقائهم، الجهد المبذول من جانب الطلاب، وألقى الضوء على ما يتمتعون به من مواهب فنية وملكات إبداعية متميزة، كما جرى خلال الحفل تكريم الداعمين الدائمين للمركز من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارته.
إلى ذلك، زارت سمو رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون المعرض الخاص بالأعمال الفنية واليدوية لطلاب المركز، حيث أثنت سموها على جهود الطلاب وإبداعاتهم الفنية التي جاءت على قدر رفيع من الإتقان والدقة، معربة عن خالص أمنياتها لهم بمزيد من التفوق والتميز.

لطيفة بنت محمد
دبي
لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
مركز دبي للرعاية الخاصة
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قاسية من «كورونا والإنفلونزا»
اليوم 07:31
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
عربي ودولي
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
اليوم 07:28
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
عربي ودولي
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
اليوم 07:26
الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء
الإمارات
الإمارات نموذج ملهم لخفض تلوث الهواء
اليوم 01:24
دونالد ترامب
عربي ودولي
ترامب يتطلع إلى انتخابات 2024 الرئاسية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©