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الإمارات

موظفو «الثقافة والشباب» ينضمون إلى «إسعاد»

خلال توقيع مذكرة التعاون (الاتحاد)
5 نوفمبر 2022 01:19

دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع وزارة الثقافة والشباب بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، والتي تحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعين العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.
وقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، ومبارك إبراهيم الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، بحضور عدد من موظفي كلا الجانبين.
وتتيح المذكرة انضمام موظفي وزارة الثقافة والشباب إلى برنامج إسعاد، حيث ستزودهم شرطة دبي ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنح الموظفين المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي، وتهدف بطاقة «إسعاد» إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم في مختلف القطاعات، الصحية، والتعليمية، والسياحية، والترفيهية وغيرها وبأسعار مُخفضة، عبر توفير العروض والمزايا التي تقدمها القطاعات المُشاركة.
وأكد اللواء علي عتيق بن لاحج أن هذا التعاون البناء والذي سيثمر عنه منح بطاقة إسعاد إلى موظفي وزارة الثقافة والشباب سوف يؤدي إلى تحقيق السعادة للموظفين وينعكس إيجاباً على مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية ويؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات جيدة للمتعاملين من أفراد المجتمع تزيد من رضاهم وتحقق لهم السعادة.

شرطة دبي
الإمارات
وزارة الثقافة والشباب
بطاقة إسعاد
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