تدريب 25 ألف معلم على برامج «جودة الحياة»

دينا جوني (دبي)

أعلنت إدارة التطوير المهني ورعاية الكادر التعليمي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إطلاق برامج جودة حياة الكادر المدرسي التي تستهدف أكثر من 25 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية في الدولة.

ولفتت المؤسسة أن البرنامج سيستمر على مدار الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي 2022-2023، ومتاحة لجميع المعلمين والقيادات التربوية. وستقدّم الورش باللغتين العربية والإنجليزية، ليستفيد منها معلمو مختلف المواد الدراسية.

وأشارت المؤسسة أن برنامج جودة الحياة سيركز في خلال الفصل الدراسي الأول على ستة محاور هي علم جودة الحياة، والذكاء العاطفي، والقيادة الملهمة من خلال الذكاء العاطفي، ومهارات العمل الجماعي والتواصل الفعّال في فرق العمل، والتأثير على الأشخاص.

ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم أن الورش ستقدّم عن بُعد، لتكون متاحة في الوقت الذي يناسب المعلمين، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة، أو عبر منصة «كورسيرا».

وانضمت أكثر من 250 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة إلى «شبكة المدارس الإيجابية» التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ما يسهم في ترسيخ بيئة التعليم الإيجابي المبني على جودة الحياة لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية وأكثر من 9 آلاف معلم ومعلمة.

ورش تدريبية

وتحرص وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم على تنظيم ورش تدريبية تُعنى بجودة الحياة داخل وخارج المدرسة، لترسيخ هذا المفهوم بين الطلبة والمعلمين. وتركز برامج الشبكة على 4 محاور تشمل الطالب والأسرة، والمعلم، والبيئة المدرسية، والمجتمع، ما يمثل إضافة نوعية لجهود الحكومة بتعزيز مفاهيم جودة الحياة ونمط الحياة الصحي والمهارات الشخصية.

وفي محور المعلم تعمل الشبكة على تعزيز الشعور بالتقدير والإيجابية لدى المعلمين، وتعزيز العلاقات الإيجابية بينهم وبين والطلاب. كما تعمل الشبكة على تعزيز مهارات السلوك الإيجابي من قبل المعلمين ليكونوا قدوة للطلاب، وتعزيز نمط الحياة الصحي لدى المعلمين.

أما في محور البيئة المدرسية، فتعمل الشبكة على تعزيز مشاركة الطلاب والمجتمع المدرسي في تطوير البيئة المدرسية الإيجابية، وتفعيل المهارات المرتبطة بالأنشطة المدرسية الاجتماعية والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تشجيع العلاقات الإيجابية بين الطلاب، وتعزيز محاربة ظاهرة التنمر.