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إطلاق «مشكاة العربية» للتطوير المهني والتدريب التربوي المستمر

إطلاق «مشكاة العربية» للتطوير المهني والتدريب التربوي المستمر
5 نوفمبر 2022 01:19

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) انطلاق البرنامج السنوي الجديد «مشكاة العربية للتطوير المهني والتدريب التربوي المستمر» في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها والذي سوف يستمر حتى يونيو 2023.
وافتتح البرنامج مؤخراً بتنظيم اجتماع للخبراء بقاعة «مشكاة العربية للناطقين بغيرها» في مقر الإيسيسكو بالرباط، عاصمة المملكة المغربية. وشارك فيه حضورياً وعن بعد خبراء دوليون تم اختيارهم ليشاركوا في تأطير الدورات التدريبية العشرين التي يتضمنها البرنامج.
وقال الدكتور جمال المهيري، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسرنا إطلاق هذا البرنامج الطموح الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل معلمي ومعلمات اللغة العربية في عشر دول من غرب ووسط أفريقيا، ومن جنوبي شرق آسيا وآسيا الوسطى».
بدوره، أكّد عادل بوراوي، مستشار المدير العام لمراكز الإيسيسكو الخارجية وكراسيها الجامعية في مجال اللغة العربية في كلمته خلال الإجتماع، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار رؤية الإيسيسكو التي تؤكد ضرورة توفُّر قيم الجودة والاستدامة والتجديد والتلاؤم مع احتياجات الدول الأعضاء.
واستضافت قاعة مشكاة العربية للناطقين بغيرها أعمال الدورة التدريبية الأولى التي أطّرها الخبير التربوي الدكتور محمد إسماعيلي علوي، بعنوان: «كفايات مدرّسي اللغة العربية للناطقين بغيرها»، حيث حضرها عبْر تقنية الاتصال المرئي خمس مجموعات من مدرّسي ومدرسات اللغة العربية من تشاد ونيجيريا وبنين، وغينيا والكاميرون، بالإضافة إلى مجموعة سادسة حضورية داخل القاعة، كما شارك فيها عن بُعد وبشكل فرديّ متدرّبون من دول ومناطق أخرى.
وخصصت دورة أخرى لخمس مجموعات من مدرسي ومدرسات اللغة العربية في خمس دول آسيوية ضمت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان وباشكورتوستان وفيتنام.

مؤسسة حمدان التعليمية
الإمارات
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
الإيسيسكو
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