«مستشفى الجامعة» يوفر رعاية صحية لكبار المواطنين والطلبة بالشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

أعلن الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة، إطلاق مبادرات وأنشطة مختلفة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لكبار المواطنين وطلاب المدارس والأطفال بالأمارة.

وأشار إلى إن الرعاية الصحية تشمل زيارات ميدانية للمدارس والجهات الحكومية، لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم النصائح والإرشادات وتنفيذ حملات توعية، ونشر ثقافة اتباع نمط غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

جاء ذلك على هامش توقيع تجديد عقد الشراكة الطبية بين مستشفى الجامعة ونادي الشارقة الرياضي، بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وإبراهيم الجروان، رئيس شركة نادي الشارقة للاستثمار والتطوير التجاري.

وثمن المهيري، توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون مستشفى الجامعة الجهة الأساسية لتقديم الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى إن يوفر خدمات صحية مختلفة في كافة المجالات، ويضم كوادر طبية وتمريضية وإدارية متميزة.