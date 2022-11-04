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«الابتكار التكنولوجي» يستضيف منتدى البحوث العالمية اللاسلكية

«الابتكار التكنولوجي» يستضيف منتدى البحوث العالمية اللاسلكية
5 نوفمبر 2022 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز الرائد عالمياً في مجال البحث العلمي وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس أنه سيستضيف الدورة الثامنة والأربعين لاجتماع منتدى البحوث العالمية اللاسلكية في إمارة أبوظبي. ويمثّل الحدث، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، أول مشاركة لمعهد الابتكار التكنولوجي بصفته الجهة المستضيفة للمنتدى المرموق منذ أن أصبح عضوًا في مجلس إدارته العام الماضي.
وقال البروفيسور مروان ديباه، كبير الباحثين في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية لدى معهد الابتكار التكنولوجي، والرئيس العام للجنة التوجيهية لمنتدى البحوث العالمية اللاسلكية: «تماشياً مع التزام معهد الابتكار التكنولوجي نحو تطوير قطاع الاتصالات اللاسلكية، ستسهم استضافة المعهد لحدث هذا العام، تحت عنوان «الابتكار اللاسلكي من أجل عالم أفضل»، في تعزيز مكانته ضمن مجتمع بحوث الاتصالات. ونتطلع في المعهد إلى مقابلة نظرائنا في منتدى البحوث العالمية اللاسلكية لتبادل المعلومات وفهم مختلف المحاور المتطورة في هذا المجال عالي القيمة».
وبدوره، قال د. نايجل جيفريز، رئيس منتدى البحوث العالمية اللاسلكية: «شهد العامان الماضيان تطورات سريعة في قطاع الاتصالات اللاسلكية ويبدو أن هذا الزخم سيستمر في المستقبل. ونظرًا للتحديات والفرص الواسعة التي تقدّمها تقنية الجيل الخامس (5G) والتقنيات الناشئة المثيرة التي ستستند إليها الشبكات ما بعد الجيل الخامس، فإننا واثقون بأن المناقشات في الاجتماع الثامن والأربعين ستكون ثريّة للغاية. تهانينا لمعهد الابتكار التكنولوجي وإمارة أبوظبي على استضافة هذا الاجتماع الرائد».

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