7 استراتيجيات لوقاية الأبناء من المخدرات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حدد مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انتسجرام» و«فيس بوك» و«واتس آب» و«تليجرام» و«لينكدن» و«سناب شات» و«يوتيوب»، 7 استراتيجيات يعتمد عليها أولياء الأمور لوقاية أبنائهم في المرحلة العمرية 11 إلى 14 سنة من المواد المخدرة، وذلك ضمن حملة مكافحة المخدرات التوعوية التي أطلقها المركز عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يونيو الماضي.

وأوضح المركز أن استراتيجيات التعامل والتحدث مع الأبناء لوقايتهم من المواد المخدرة ضمن «حملة مكافحة المخدرات» للمرحلة العمرية 11 إلى 14 سنة، تعتبر مهمة جداً، خاصة أنها هذه المرحلة تعتبر الوقت المناسب، إذ إن من المهم توجيه الأبناء، مشيراً إلى 7 استراتيجيات وطرق مستخدمة لتوجيه الأبناء والحديث معهم وهي: أولاً: سؤال الأبناء عن الأنشطة التي يستمتعون بها ومشاركتهم هواياتهم وتحديد أهدافهم، والاستراتيجية الثانية تقوم على مساعدة الأبناء في إدارة التوتر الناتج عن التغيرات الجسدية والنفسية، وفي هذه المرحلة عن طريق توعيتهم بهذه المرحلة وطرق إدارة التوتر تشمل: ممارسة الرياضة أو القيام بالأعمال التطوعية والمجتمعية. ثالثاً: مساعدة الأبناء على اختيار الصديق الصالح والتعرف على أصدقائهم وكيفية تعامل الأبناء مع الآخرين. الاستراتيجية الرابعة تقوم على إخبار الابن بأنك سوف تكون دائماً موجوداً لأخذهم من الأماكن التي يواجهون فيها المشاكل، وإذا كنت مشغولاً قم بتكليف شخص آخر.

خامساً: الاستماع للأبناء وطرح بعض الأسئلة عليهم للتعرف على اتجاهاتهم وقناعاتهم، مثل ذلك: «في أحد مشاهد التلفاز، كان هناك شخص يتعاطى الكحول، فهل تعتقد بأن الكحول مضرة للصحة. والاستراتيجية السادسة تقوم على تعليم الأبناء على كيفية الحصول على المعلومة الموثوقة من المواقع الإلكترونية. سابعاً القيام بتمثيل بعض أدوار مهارات الرفض للمخدرات، لتعليم الأبناء على كيفية الرد في حالة عرض المخدرات عليهم».