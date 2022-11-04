شرطة أبوظبي تستقبل فوجاً سياحياً بميناء زايد

أبوظبي ( الاتحاد)

استقبلت شرطة أبوظبي فوجاً سياحياً على باخرة بميناء زايد مع بدء موسم البواخر 2022 بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة.

وقدمت دورية السعادة التابعة لمديرية المرور والدوريات شرحاً وافياً للسياح عن مهامها وواجباتها وأهدافها في تعزيز الإيجابية للسائقين ونشر السعادة، ورحبت فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة بالسياح عبر تقديم مجموعة من المعزوفات الوطنية والتراثية، وعرض قسم الشرطة السياحية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية مادة فلمية ترويجية بلغات عدة من خلال شاشات العرض المتوافرة في المحطة.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم الخدمات للسياح، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، على نحو يسهم في توفير البيئة الملائمة للأفواج السياحية لتمكينهم من قضاء أفضل الأوقات ومشاهدة الأماكن السياحية في الإمارة. وتضمنت مبادرة الشرطة السياحية توزيع الكتيبات الإرشادية للسياح وتعريفهم بالأماكن السياحية، وتعليمات ارتياد الشواطئ البحرية، وكيفية التنقل بسيارات الأجرة وشروط قيادة المركبات، وطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة.