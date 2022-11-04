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22 ألف خدمة فحص مركبات بعجمان

22 ألف خدمة فحص مركبات بعجمان
5 نوفمبر 2022 01:19

عجمان (الاتحاد) 

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أنجز مركز «فاست» لخدمات ترخيص المركبات بعجمان أكثر من 22 ألفاً و750 خدمة فحص للمركبات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022. 
وقال محمد عبد الله الشامسي، المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية بعجمان، إن المركز يقدم خدمات فحص وتسجيل المركبات وخدمات تجديد الملكيات، إضافة إلى مصنع اللوحات الذي تم تدشينه مؤخراً، للتسهيل على المتعاملين وتسريع إتمام ترخيص مركباتهم، مؤكداً أن رحلة المتعامل منذ دخول حارة الفحص إلى الحصول على ملكية سريعة، لا تتعدى 7 دقائق فقط.
وأشار الشامسي إلى أن المركز يعمل بثلاث حارات فحص للمركبات الخفيفة والمتوسطة والدراجات النارية، وهو مجهز بأحدث الأجهزة ومعدات الفحص اللازمة لضمان فحص دقيق وفق المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في الدولة.
وأضاف أن المركز يقدم خدمة دفع المخالفات المرورية وخدمات التأمين لجميع أنواع المركبات، وفحص مركبة للتسفير، ونقل ملكية مركبة بالرقم نفسه، ومعاملة نقل ملكية مركبة برقم آخر، ومعاملة تجديد مركبة، وإصدار ملكية بدل فاقد أو تالف، وغيرها من خدمات التجديد والتسجيل والفحص.

عجمان
الإمارات
فحص المركبات
مركز فحص المركبات
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