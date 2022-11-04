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شرطة دبي تكرم المتميزين والشركاء والمتعاونين

خلال التكريم (من المصدر)
5 نوفمبر 2022 01:20

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، حفل «تكريم المتميزين 2022» من موظفي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والشركاء والمتعاونين من الإدارات العامة بشرطة دبي وبعض المؤسسات، إضافة إلى الفرق التي حققت إنجازات نوعية. وعُقد حفل التكريم في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا، بحضور نواب المدير العام للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط والأفراد على مستوى شرطة دبي. وثمن الجلاف في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم جهود الموظفين المتميزين الذين ساهموا في تطوير آليات العمل، وصولاً إلى تحقيق مستويات عالية من الاحترافية في استشراف مستقبل العمل الجنائي، إلى جانب مساهمتهم الفعّالة في تعزيز الأمن والأمان ونشر السعادة والطمأنينة في المجتمع.

شرطة دبي
الإمارات
دبي
خليل إبراهيم المنصوري
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