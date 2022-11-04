وفد فيتنامي يزور «دبي لرعاية النساء والأطفال»

دبي (الاتحاد)

زار وفد من القنصلية التابعة لجمهورية فيتنام الاشتراكية في دبي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف الاطلاع على تجربة المؤسسة في مجالات تعزيز ثقافة المرأة وحمايتها من العنف الأسري بمختلف أشكاله، فضلاً عن التعرف إلى الأساليب التي تنتهجها المؤسسة في تقديم المساعدة للنساء والأطفال.

واستقبلت شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، الوفد الزائر الذي ترأسه نغوين لان هوونغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة حزب هانوي، رئيسة لجنة هانوي لجبهة الوطن الفيتنامية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، للاطلاع على التجربة الثرية لإمارة دبي في مجال تعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها من أنواع العنف كافة.