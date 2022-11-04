مناقشات لتعزيز معرفة الأسر بطفايات الحريق

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أهمية تثقيف الأسر بطرق استخدام طفايات الحريق في المطابخ والمداخل بالمنازل تحسباً لوقوع أي ظرف طارئ، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، وذلك خلال محاضرة توعية بعنوان «السلامة العامة في المنازل»، ضمن مجلس خالد بن طناف المنهالي في بني ياس، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة.

وأوصى المشاركون بالمجلس بضرورة عقد محاضرات توعية لتثقيف ربات البيوت والعمالة المنزلية بإجراءات السلامة في المنازل، مؤكدين أهمية المعلومات القيمة التي قدمتها الهيئة في المجلس، وعدم إبقاء الطفايات في المنازل كديكورات من دون الإلمام بكيفية وطرق استخدامها في الحالات الطارئة.

واستعرض العقيد سالم المنصوري، مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء بالمناطق الخارجية، نماذج من الحوادث التي وقعت في المنازل بسبب سوء التوصيلات الكهربائية، وترك مراوح التهوية في دورات المياه والمطابخ تعمل لساعات طويلة من دون إطفائها.

وتحدث المقدم حمدان حسن بن ذيبان، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بالإنابة، أهمية الاهتمام بثقافة السلامة المنزلية وزيادة الوعي بوجود طفايات حريق لإطفاء الحريق في بدايته قبل أن يتفاقم، ووجود حقيبة إسعافات أولية لأهميتها في تقديم الإسعافات الضرورية في حالات الإصابات البسيطة التي لا تستدعي الذهاب للمستشفيات. وتطرق الرائد عارف أحمد الجابري من إدارة السلامة العامة، في المحاضرة، إلى أهمية وجود طفايات حريق في المنازل ومعرفة طرق استخداماتها وأهمية وجود حقيبة إسعافات أولية، وحث على ضرورة منع استخدام الأطفال لأحواض السباحة بمفردهم، ووضع سياج آمن حول الأحواض والإلمام بالسباحة، وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة.

«برق»

تحدث الرائد عبدالله سعيد الدرعي، مدير مركز الدفاع المدني بني ياس، عن دورية «برق» وهي سيارة إنقاذ وإطفاء تستخدم في الطرق الخارجية الرئيسة، وتحتوي على معدات لاستخلاص المحصورين في حوادث الطرق، ومزودة بمضخة إطفاء إلكترونية تعمل بنظام سريع الحركة بالنسبة لحجمها مقارنة بآليات الإطفاء الكبيرة، وشرح طرق استخدام طفايات الحريق وأنواعها ومعدات الإنقاذ. ووزع قسم الاتصال المؤسسي في الهيئة كتيبات توعية على المشاركين في المجلس، وهي كتيب الطفل رشود والذي يحفز الأطفال على إجراءات السلامة والوقاية الضرورية من المخاطر، وكتيب حول الطرق الصحيحة لاستخدام طفايات الحريق، وكتيب عن السلامة المنزلية.