الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 11:28 والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 20:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:07 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 07:42 و الجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 01:49 .