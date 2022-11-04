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محمد بن راشد: الطريق للحضارة يبدأ بالقراءة

محمد بن راشد: أطلقنا قبل 6 أعوام تحدي القراءة العربي.. لأننا نؤمن أن الطريق للحضارة يبدأ بالقراءة
4 نوفمبر 2022 17:15

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الجمعة، أن الطريق للحضارة يبدأ بالقراءة.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أطلقنا قبل 6 أعوام تحدي القراءة العربي.. لأننا نؤمن أن الطريق للحضارة يبدأ بالقراءة .. نحتفي الخميس القادم بـ 22 مليون طالب من 92 ألف مدرسة شاركوا في الدورة السادسة لأكبر مسابقة عربية .. تدافع ملايين الشباب نحو قراءة 50 كتاب كل عام هو تدافع نحو مستقبل أفضل لنا جميعاً بإذن الله».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
تحدي القراءة العربي
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