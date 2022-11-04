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سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم

سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية في يوم العلم
4 نوفمبر 2022 16:20

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية لرفع علم الدولة على سارية مبنى الوزارة بالتزامن مع رفعه عالياً خفاقاً على كافة مباني إدارات وقطاعات الوزارة، وعلى مباني القيادات العامة للشرطة بمناسبة احتفال الدولة ب «يوم العلم».

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وكانت مراسم الاحتفال قد بدأت بعزف سلام العلم، تزامناً مع رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، علم الدولة رمز ووحدة البلاد وعنوان منجزاتها الحضارية، ثم عزفت فرقة موسيقى الشرطة السلام الوطني. حضر الاحتفال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من ضباط الوزارة.شارك في الاحتفال عناصر من الإدارة العامة للإسناد الأمني، والطلبة المرشحون في كلية الشرطة، والقيادة العامة للدفاع المدني، والشرطة النسائية، وفرقة موسيقى الشرطة والقوة 71 وعناصر شرطية وضباط من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة إلى جانب مشاركة طلبة من المدارس في هذا الحفل.

المصدر: وام
يوم العلم
سيف بن زايد
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