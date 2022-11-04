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«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
4 نوفمبر 2022 16:14

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، عن مشاركتها في فعاليات الدورة ال41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، بصفتها «الشريك الإعلامي» للحدث. وتأتي مشاركة أبوظبي للإعلام في المعرض، بهدف تسليط الضوء على تطبيقات النشر والمنصات الرقمية التابعة لكل من صحيفة «الاتحاد» ومجلة «زهرة الخليج» ومجلة «ناشيونال جيوغرافيك» ومجلة «ماجد» ومنصة «محتوى»، وسيتم التركيز بشكل أساسي على تشجيع الزوار على تحميل تطبيقات هذه المنصات الإعلامية، ومتابعة الحسابات الرسمية التابعة لعلامات أبوظبي للإعلام، بما ينسجم مع استراتيجية التحول الرقمي التي تتبعها الشركة. و قال عبدالرحيم النعيمي، مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة «إن المشاركة المستمرة لأبوظبي للإعلام في معرض الشارقة الدولي للكتاب تؤكد على التزام الشركة بدعم المحافل الثقافية الوطنية ذات البعد الدولي سواءً على مستوى الرعاية الإعلامية أو الحضور البارز، كما تعكس التزام أبوظبي للإعلام بإنتاج وتطوير وتوزيع المحتوى الهادف والموجه للجمهور في دولة الإمارات والمنطقة العربية، بما يُسهم في تعزيز التوجهات الرئيسية للدولة كحاضنة للكتاب والإبداع الفكري والتلاقي والحوار الثقافي». وأكد أن «مشاركة أبوظبي للإعلام في معرض الشارقة الدولي للكتاب هي تجسيد لرسالة الشركة في إبراز رؤية القيادة وإنجازات الدولة ودعم تطلعات المجتمع في دولة الإمارات وقيمه المبنية على الاستثمار في الإنسان وعلى التنمية والتسامح».

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