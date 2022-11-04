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حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير سعود بن مساعد

حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير سعود بن مساعد
4 نوفمبر 2022 11:39

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
حاكم الفجيرة
خادم الحرمين الشريفين
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