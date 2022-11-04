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ناعمة المنصوري: يوم العلم مناسبة وطنية غالية نحتفل خلالها بإنجازات الوطن تحت راية الفخر والعز

ناعمة المنصوري
4 نوفمبر 2022 11:19

أبوظبي ( الاتحاد)

قالت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام يمثل مناسبة وطنية غالية على كل إماراتي تتجسد خلالها مشاعر الوحدة وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

وأضافت:"بهذه المناسبة السعيدة نرفع أسمى آيات التهاني القيادة الرشيدة وشعب الاتحاد الكريم ونحن يملؤنا الفخر والاعتزاز بما حققته دولتنا من إنجازات عالمية مشهود في مختلف المجالات والقطاعات تحت راية العز والفخر والريادة.

وأشارت إلى أن يوم العلم يمثل فرصة مهمة للاحتفاء بإنجازات الوطن الغالي وجهود أبنائه المخلصين الذين سطروا أروع قصص النجاح والريادة والتقدم حتى باتت الإمارات عنوانا للتقدم الحضاري والتطور والسلام والتسامح والتعايش والتآخي ونموذجا متفردا في العطاء الإنساني السخي.

وقالت إن الإمارات قدمت العالم نموذجا استثنائيا في مختلف مسارات التنمية المستدامة وتعزيز أركان الاتحاد تحت راية علم واحد وحد قلوب وسواعد أبناء الإمارات الذين جبلوا على حب الوطن والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان في الإمارات جوهر مسيرتها الحضارية والتنموية.. وندعو الله جل شأنه أن يديم على الإمارات نِعم الأمن والأمان والازدهار والتقدم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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