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ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر الشريف

ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر الشريف
4 نوفمبر 2022 13:15

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أمس فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين البحرينيين وذلك في مطار قاعدة الصخير الجوية.

تأتي زيارة فضيلته إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» التي انطلقت أعماله أمس في المنامة.

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وأكَّد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أنَّ جهود شيخ الأزهر في نشر ثقافة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي وحوار الأديان، تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ، وأن ما يقوم به فضيلته منذ سنوات هو محل تقدير من كل القادة والحكماء حول العالم، وبخاصة في مملكة البحرين؛ حيث تتلاقى أهدافنا جميعًا في العمل من أجل الإنسانية، والتعايش بين البشر. من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر، عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني مملكة البحرين، ولقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدًا تقديره لما يقوم به جلالته في خدمة شعبه، ودعمه لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وجهود جلالته في نشر السلام محليًّا وعالميًّا.

المصدر: وام
شيخ الأزهر الشريف
ملك البحرين
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