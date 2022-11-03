رئيس الدولة ونائبه والحكام يرفعون العلم في إمارات الدولة

أبوظبي (وام)

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يرافقهم أحفادهم، أمس، برفع العلم في جميع إمارات الدولة بمناسبة «يوم العلم» الذي تحتفي به دولة الإمارات في يوم الثالث من شهر نوفمبر من كل عام.

فقد رفع العلم كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأعرب سموهم عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين أن الاحتفاء برفع العلم هو احتفاء برمز وحدتنا وسيادتنا وعزتنا، ومناسبة لتجديد عهد الوفاء والولاء والانتماء للوطن، سائلين المولى تعالى أن يديم على وطننا وشعبه الوفي الخير والرفعة، ويمضي إلى مزيد من الازدهار والرخاء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» أمس: «في يوم العلم.. نتشارك جميعاً في رفع رمز عزنا ووحدتنا ونهضتنا.. سنمضي بتفاؤل وإيمان راسخ بالعمل لأجل مستقبل واعد لوطننا».

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع التغريدة فيديو يتضمن لقطات لسموه ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، يرفعون العلم برفقة أحفادهم، حيث تضمن الفيديو لقطات وأحاديث مع النشء حول علم الإمارات وأهميته كرمز يجب الاحتفاء به دائماً، وكذلك قيم الفخر والاعتزاز التي يبثها في نفوس الجميع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر» أمس: «رفعنا اليوم علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة من أبناء الإمارات يمثلون جزءاً من مستقبلنا.. يوم نرسخ فيه الولاء والانتماء في أجيالنا.. ونحتفي فيه برمز سيادتنا وعزتنا.. ونجدد فيه فخرنا بوحدتنا واتحادنا.. حفظ الله علمنا ودولتنا وشعبنا».