الإمارات: الأخوة الإنسانية الطريق لنشر السلام عالمياً

المنامة (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من تجربتها الناجحة في مجال التسامح والتعايش، حريصة كل الحرص على التعاون التام مع الجميع في هذا المجال، وعلى استعداد كامل لعرض تجاربها أمام الآخرين، وعلى التعرف إلى التجارب الناجحة في كل مكان في العالم.

وأضاف معاليه، في كلمته خلال مشاركته في ملتقى البحرين العالمي للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مملكة البحرين الشقيقة: «نحن دولة ترى في التسامح والتعايش، طريقاً لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، في كافة مناطق العالم، وطريقاً إلى ضمان حرية الاعتقاد، وحماية دور العبادة، ونشر مبادئ الرحمة والمودة بين الناس، وأن التسامح والأخوة الإنسانية، هما الطريق إلى التخلص من النزاعات والصراعات، وإلى مكافحة التطرف والإرهاب، ونشر السلام والأمان، في كافة ربوع هذا العالم». وانطلقت، أمس، فعاليات ملتقى البحرين للحوار، في مركز عيسى الثقافي في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات الفكرية البارزة وممثلي الأديان من مختلف دول العالم، ويستمر يومين تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: «إن موضوع الملتقى يؤكد أننا نهدف إلى العمل معاً، من أجل بناء جسور التعاون بين الشرق والغرب، وتوفير قنوات الحوار والتعايش بينهما، بما يحقق التلاقي والعمل المشترك بين الطرفين، وذلك على قدم المساواة، وكشركاء»، مشيراً إلى أننا «في هذا الملتقى، على قناعة كاملة، بإمكانية وجود حلول ناجحة، للتعامل الفعال، مع أي فروق أو اختلافات، بين الشرق والغرب، وذلك في ضوء القيم والمبادئ، التي نشترك فيها جميعاً، كسكان على هذا الكوكب الواحد».

وأعرب معاليه عن عظيم الشكر، وفائق الامتنان، لراعي الملتقى، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، تقديراً صادقاً لحرص جلالته، على نشر وتأكيد مبادئ التسامح والتعايش السلمي، والاحترام المتبادل بين الجميع، وأتقدم بعظيم الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ، محمد بن خليفة بن مبارك آل خليفة الذي يجسد بحضوره هذا الملتقى، سعيه الدؤوب، لبناء علاقات إيجابية وطيبة، بين أصحاب المعتقدات والثقافات، وحرصه الكبير على تحقيق التعايش الإنساني، في أجمل معانيه.

كما وجّه معاليه الشكر لمجلس حكماء المسلمين الذي يؤكد في رؤيته ورسالته على ترسيخ قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر، والإسهام في مد جسور التعاون والعمل المشترك بين البشر، هذا المجلس الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، إنما يعلن بكل قوة، من خلال عمله ومبادراته، أن الأخوة الإنسانية وما يتصل بها من سلوك متسامح وما يترتب عليها من نتائج ملموسة في حياة الفرد والمجتمع، هي تأكيد لتعاليم الإسلام الحنيف التي قوامها: الإيمان بالخالق، والسعي إلى تحقيق السلام، والعدل، والحرية، والحياة الكريمة للفرد، والرخاء والاستقرار للمجتمع.

وأشار معاليه إلى أن «ملتقى البحرين» امتداد طبيعي للمؤتمر العالمي الذي انعقد في أبوظبي في 2019، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور قداسة البابا فرانسيس، وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، وأدى إلى إعلان وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية.

وأضاف: «إن هذا الملتقى، هنا في مملكة البحرين، إنما يؤكد من جديد على ضرورة أن يكون الطابع الروحي للأديان والقيم الإنسانية التي يشترك فيها البشر في كل مكان أساساً لإحداث تغييرات قانونية وأدبية وأخلاقية وسلوكية واقتصادية في حياة الناس، تحقق التعارف والحوار والعمل المشترك بين الجميع لما فيه مصلحة الجميع».

ورحب معاليه بقداسة البابا، وفضيلة الإمام الأكبر في هذا الملتقى، قائلاً: «هما من صناع السلام، ورموز التسامح والأخوة الإنسانية في العالم، هما نماذج رائدة في العمل المخلص، كي يكون التفاعل الإيجابي بين أتباع الأديان وسيلةً مهمة لنشر السلام والمحبة بين الجميع».

وتابع: «إننا في دولة الإمارات إنما نعتز غاية الاعتزاز بالدور القيادي والمحوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إصدار وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، بل ودوره كذلك في قيام الأمم المتحدة، بإعلان اليوم العالمي للأخوة الإنسانية»، مشيراً إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة، إنما يجسد دائماً بالقول والفعل، كيف أن الإمارات دولة عميقة التراث والأصول، دولة يدعمها شعب صانع للحضارة والتاريخ، شعب حريص على التواصل الإيجابي مع الجميع. وأضاف: «بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، نرى أن المجتمع المتسامح هو مجتمع ناجح على كل المستويات، فنحن دولة ترى في التسامح والتعايش طريقاً لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، في كافة مناطق العالم، بل وكذلك طريقاً إلى ضمان حرية الاعتقاد، وحماية دور العبادة، ونشر مبادئ الرحمة والمودة بين الناس».

وذكر أن التسامح والأخوة الإنسانية هما الطريق إلى التخلص من النزاعات والصراعات، وإلى مكافحة التطرف والإرهاب، ونشر السلام والأمان، في كافة ربوع هذا العالم. وأوضح معاليه أن موضوع الملتقى، إنما يؤكد على «أننا نهدف إلى العمل معاً، من أجل بناء جسور التعاون بين الشرق والغرب، وتوفير قنوات الحوار والتعايش بينهما، بما يحقق التلاقي والعمل المشترك بين الطرفين، وذلك على قدم المساواة، وكشركاء كاملين، مع بعضنا البعض».

ونوّه بوجود قناعة كاملة، بإمكانية وجود حلول ناجحة للتعامل الفعال مع أية فروق أو اختلافات بين الشرق والغرب، وذلك في ضوء القيم والمبادئ التي نشترك فيها جميعاً، كسكان على هذا الكوكب الواحد.

وقال: «إن هذه الحلول، على سبيل المثال، يجب أن تشمل تطوير برامج التعليم في الشرق والغرب، كذلك التركيز على دور وسائل الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى بناء الشراكات المحلية والعالمية، في مجالات التسامح والتعايش، إلى جانب الأخذ بالمبادرات المجتمعية والتشريعية الهادفة، وذلك في إطار الحرص كل الحرص، على تنمية المعارف، عن التسامح والتعايش، وبلورة رؤية واضحة، تركز على مكافحة التطرف، والإفادة من التجارب الناجحة، في كافة بقاع العالم».

وأكد معاليه أن تحقيق التسامح والتعايش في العالم، يحتاج إلى عمل مستمر، وجهد دائم، لابد من العمل الجاد والمتواصل، من أجل مكافحة الجهل بالآخر، والتخلص من الصور النمطية عنه، مضيفاً: «لابد من الحوار الإيجابي الصادق والنزيه بين أصحاب الأديان والمعتقدات، بحيث يعتاد الجميع تبادل الأفكار والمعلومات الصحيحة، والاستماع إلى الآخر، والتعايش معه في سلامٍ ووئام، ولابد من التركيز على الفرد، نحرص على تعليمه، وعلى توفير المعلومات الصحيحة له، ولابد أن نركز جهودنا أيضاً، في المجتمعات المحلية، ثم في كل دولة، وصولاً إلى نشر التسامح والتعايش، على مستوى العالم كله». وقال: «لابد من إعداد القيادات المجتمعية والعالمية، التي تساعد في تحقيق ذلك كله، والاحتفال دائماً، بالنماذج والتجارب الناجحة، في هذا المجال».