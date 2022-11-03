«الإمارات للإفتاء الشرعي»: السلم كلٌّ لا يتجزأ

جزيرة بالي (وام)

شارك وفد من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام المجلس وعضوية فضيلة الشيخ أحمد الشحي، والدكتور سبع الكعبي في ملتقى الأديان لمجموعة العشرين «R20» وذلك في جزيرة بالي بإوندنيسيا، والذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي وهيئة نهضة العلماء الإندونيسية.

وفي كلمة مرئية مسجلة، ثمن معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس انعقاد هذا الملتقى المهم، والذي يأتي في وقت يستشعر الجميع الحاجة إلى أن تكامل الأدوار، للإسهام في استعادة الضمير الأخلاقي للإنسانية، يعيد الفاعلية لقيم الرحمة والغوث ومعاني التعاون والإحسان.

وأشاد معاليه بالجهود التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي بقيادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في نشر قيم التسامح والتعايش في أرجاء العالم، انطلاقًا من مبادئ وثيقة مكة المكرمة التاريخية، كما أثنى على جهود جمعية نهضة العلماء برئاسة فضيلة الشيخ يحيى خليل ستاقوف في تعزيز السلم الأهلي وقيم الاعتدال والمحبة داخل إندونيسيا وخارجها.

وقال العلامة ابن بيه: «يأتي مؤتمرنا هذا في وضع دولي مضطرب يزيد من مستوى التحديات التي تواجه البشرية، فمن تحديات الأزمة الصحية التي لا تزال تلقي بظلالها على أجزاء من العالم، إلى تحديات الاقتصاد والتضخم الذي تشهده الأسواق العالمية، إلى تحدي الأمن وخطر الحروب والتوترات الحاصلة في مناطق من العالم».

وأضاف: «أكدت الأزمات الراهنة والتوترات الحاصلة أنَّ السلم كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي إخلال به ستنعكس آثاره على البشرية في كل مكان؛ فالحروب في هذا الزمان لا تقف آثارها عند الحدود الجغرافية لميدان المعركة بل تتعداها إلى باقي أصقاع العالم، وأنَّ من مسؤولية القيادات الدينية كما رجال السياسة، معالجة هذه الأفكار في النفوس والأذهان قبل أن تخرج إلى العيان».