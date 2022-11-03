حمدان بن محمد يحضر حفل استقبال أحمد جابر الحربي بمناسبة زفاف نجله

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد جابر بن عبدالله الحربي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة يوسف خليفة بن حماد.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الميدان بدبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور عدد من كبار الشخصيات وأعيان البلاد وأهل وأقارب العروسين. وقد هنأ سموهم العروسين وذويهما متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.