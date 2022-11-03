الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

راشد بن حمدان: «الأداء المتميز» تعزز الحضور الإماراتي على خريطة التعليم

راشد بن حمدان: «الأداء المتميز» تعزز الحضور الإماراتي على خريطة التعليم
4 نوفمبر 2022 02:22

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس

ثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيينه رئيساً أعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
وأكد أن المرسوم السامي لصاحب السمو يعكس الاهتمام والحرص اللذيْن يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاستقرار المؤسسة واستمرارها في تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها أنشئت بمبادرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، من خلال مشروعاتها وبرامجها المعززة لتطوير المدرسة الإماراتية والعربية من جهة، وكذلك دعم ديمومة البرامج والمشروعات النوعية التي تضطلع بها المؤسسة لدعم التعليم محلياً وإقليمياً ودولياً وخاصة من خلال شراكاتها مع المنظمات الأممية والإقليمية. وقال سموه «إن مؤسسة حمدان وبفضل الرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستواصل عطاءها من خلال ترجمة الرؤية الثاقبة لسموه وتوجيهاته السديدة تجاه مواصلة تطوير أدائها لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز الحضور الإماراتي على خريطة دعم التعليم الأممي والاستفادة من الخبرات والممارسات التعليمية المتقدمة، ومساندة الجهود المبذولة محلياً تجاه أهمية التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين». 

راشد بن حمدان
الإمارات
مؤسسة حمدان التعليمية
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
آخر الأخبار
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©