راشد بن حمدان: «الأداء المتميز» تعزز الحضور الإماراتي على خريطة التعليم

دبي (الاتحاد)

ثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيينه رئيساً أعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وأكد أن المرسوم السامي لصاحب السمو يعكس الاهتمام والحرص اللذيْن يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاستقرار المؤسسة واستمرارها في تحقيق الأهداف السامية التي من أجلها أنشئت بمبادرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، من خلال مشروعاتها وبرامجها المعززة لتطوير المدرسة الإماراتية والعربية من جهة، وكذلك دعم ديمومة البرامج والمشروعات النوعية التي تضطلع بها المؤسسة لدعم التعليم محلياً وإقليمياً ودولياً وخاصة من خلال شراكاتها مع المنظمات الأممية والإقليمية. وقال سموه «إن مؤسسة حمدان وبفضل الرعاية الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستواصل عطاءها من خلال ترجمة الرؤية الثاقبة لسموه وتوجيهاته السديدة تجاه مواصلة تطوير أدائها لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز الحضور الإماراتي على خريطة دعم التعليم الأممي والاستفادة من الخبرات والممارسات التعليمية المتقدمة، ومساندة الجهود المبذولة محلياً تجاه أهمية التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين».