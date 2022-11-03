حمدان بن زايد: نفخر برفع رايتنا عالية خفاقة في سماء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الاحتفال بـ«يوم العلم» الإماراتي، مناسبة تتعزز فيها قيم الانتماء والعطاء لدولتنا، ونفخر خلالها برفع رايتنا عالية خفاقة في سماء الوطن.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس: «يوم العلم، مناسبة غالية علينا جميعاً، تتعزز فيها قيم الانتماء والعطاء لدولتنا، ونفخر برفع رايتنا عالية خفاقة في سماء الوطن، نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونحتفي بإنجازاتنا ومسيرتنا الحضارية التي أرسى قواعدها الآباء المؤسسون».