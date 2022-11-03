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أحمد بن محمد: الاحتفال بيوم العَلَم تأكيد لانتماء شعب الإمارات لوطنه واصطفافه وراء قيادته

أحمد بن محمد: الاحتفال بيوم العَلَم تأكيد لانتماء شعب الإمارات لوطنه واصطفافه وراء قيادته
4 نوفمبر 2022 02:26

دبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن يوم العَلَم مناسبة وطنية عزيزة يشارك في إحيائها المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، ضمن التقليد السنوي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يعكس عمق التلاحم الوطني، وروح المواطنة العالية والمترسخة في شعب رأى في الوحدة سبباً للتقدم والازدهار.
ونوّه سموه بقيمة الاحتفال بيوم العَلَم، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية الغالية هو تأكيد على مدى ارتباط شعب الإمارات بوطنه وولائه له واصطفافه وراء قيادته وتفانيه في خدمة هذه الراية التي تعلو رمزاً لعزة دولتنا وكرامتها ورقيها بين الأمم والشعوب.
وقال سموه: «يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّام الإمارات، ليظل هذا اليوم رمزاً للفخر والعزة، والعزيمة على مواصلة مسيرة الاتحاد التي بدأها الآباء المؤسسون. تحية إعزاز وتقدير لكل من قدّم جهداً أو عطاءً في سبيل شموخ الوطن ورفعة رايته، ليبقى علم الإمارات عنواناً لمكانة دولتنا وازدهارها وتقدمها.

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أحمد بن محمد بن راشد
العلم الإماراتي
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