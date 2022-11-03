الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبد العزيز النعيمي: يوم العلم مناسبة للفخر

عبد العزيز النعيمي: يوم العلم مناسبة للفخر
4 نوفمبر 2022 02:25

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن يوم العلم مناسبة نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات في شتى المجالات، وعزمنا على مواصلة مسيرة البناء والازدهار، والرخاء والأمن والاستقرار، بقيادتنا الرشيدة لتبقى راية الوطن خفاقة شامخة تعانق العلياء وعنان السماء. وقال: «نحتفل في الثالث من نوفمبر من كل عام بهذه الذكرى الوطنية الغالية والخالدة نجدد فيها عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية الإمارات عالية بين الأمم. ونستذكر في هذا اليوم القادة المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله، ومن بعدهم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، الذين أدوا الأمانة بكل تفانٍ وإخلاص وقادوا مسيرة النهضة والتنمية في كل المجالات.
وأضاف أن يوم العلم أبلغ صور تكريم الوطن وتعزيز الانتماء له والاستعداد للتضحية في سبيله وتجديد الولاء لقيادته وتعضيد التلاحم الوطني وترسيخ صورة الإمارات بنجاحاتها الاستثنائية وإنجازاتها الكبيرة وأحلامها وتطلعاتها للخمسين القادمة.

عبد العزيز النعيمي
العلم الإماراتي
الإمارات
علم الإمارات
يوم العلم
الاحتفال بيوم العلم
آخر الأخبار
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©