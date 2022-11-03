عبد العزيز النعيمي: يوم العلم مناسبة للفخر

عجمان (وام)

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن يوم العلم مناسبة نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات في شتى المجالات، وعزمنا على مواصلة مسيرة البناء والازدهار، والرخاء والأمن والاستقرار، بقيادتنا الرشيدة لتبقى راية الوطن خفاقة شامخة تعانق العلياء وعنان السماء. وقال: «نحتفل في الثالث من نوفمبر من كل عام بهذه الذكرى الوطنية الغالية والخالدة نجدد فيها عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية الإمارات عالية بين الأمم. ونستذكر في هذا اليوم القادة المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله، ومن بعدهم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، الذين أدوا الأمانة بكل تفانٍ وإخلاص وقادوا مسيرة النهضة والتنمية في كل المجالات.

وأضاف أن يوم العلم أبلغ صور تكريم الوطن وتعزيز الانتماء له والاستعداد للتضحية في سبيله وتجديد الولاء لقيادته وتعضيد التلاحم الوطني وترسيخ صورة الإمارات بنجاحاتها الاستثنائية وإنجازاتها الكبيرة وأحلامها وتطلعاتها للخمسين القادمة.