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الإمارات

هند آل مكتوم: عَلَمُنا سيظل رمزاً للتمسُّك بقِيَم الاتحاد

هند آل مكتوم: عَلَمُنا سيظل رمزاً للتمسُّك بقِيَم الاتحاد
4 نوفمبر 2022 02:25

دبي (الاتحاد)

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أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن «يوم العَلَم» مناسبة غالية بما ترمز له من إعلاء قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وترسيخ المبادئ التي أرساها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مع وضع اللبِنات الأولى في بناء صرح الاتحاد، واستذكار ما قدّمه جيل الآباء المؤسسون من بذل وعطاء في سبيل تعزيز ركائز رفعة الوطن وتدعيم أركانه. وقالت سموها: «إن المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دولة الإمارات، هي نتاج مسيرة حافلة بالإنجازات، بدأها زايد الخير ويقودها اليوم بكل حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات، لتستمر دولتنا في البناء واكتشاف مسارات تنموية جديدة، تسابق فيها العالم بخطى واثقة نحو أرقى مستويات التميز».
وأضافت سموها: «سيظل عَلَم الإمارات رمزاً لتضحيات أبناء الوطن وتخليداً لإرث البطولة والشهادة التي سطرها جنود الإمارات البواسل بدمائهم في ساحات الفداء».

هند آل مكتوم
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