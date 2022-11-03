حمدان بن محمد: نمضي بثقة تحت راية موحّدة

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن يوم العَلَم مناسبة وطنية غالية تتجسد فيها معاني الولاء والانتماء، بينما تأخذ المناسبة بعداً وطنياً مهماً هذا العام كونه فرصة جديدة لتأكيد الوفاء والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي حافظ على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ دعائم النهضة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدّم سموه بأسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية التي تحتفي فيها الإمارات، قيادة وشعباً، برمز دولة الاتحاد والراية التي تكللت بها مسيرة البناء والتطور التي بدأها الآباء المؤسسون بطموحات كبيرة للمستقبل، حمل أبناء الوطن على عاتقهم مسؤولية تحقيقها في المجالات كافة، وصولاً بدولتهم إلى العالمية.

وأكد أن أبناء الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتحت راية وعزيمة موحّدة، يمضون بثقة وثبات نحو مستقبل نرسّخ فيه ريادة الإمارات. وقال سموه: «إن الاحتفال السنوي هو تأكيد على قيم ومُثُل غالية يرمز لها «علم الإمارات»، تتصدرها قوة اتحاد الدولة وصلابة بنيانه، وتلاحم شعب أخلص لقيادته وأجزل العطاء لوطنه وتنافس في رفعته وتحقيق أسباب منعته، وتعد هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد بالالتزام الراسخ ببذل الغالي والنفيس في سبيل صون الوطن والذود عن مكتسباته وحماية مقدراته، وضمان مقومات عزته وكرامته، وكذلك فرصة مهمة يؤكد من خلالها أهل الإمارات التفافهم حول قيادة لم تدخر جهداً في حشد مقومات التقدم كافة والازدهار لهم وللأجيال المقبلة، لتستكمل الإمارات مسيرتها نحو تبوّء أعلى مراتب التميز في شتى مجالات التطوير والتنمية.

وأكد أن علم دولة الإمارات يزيّن اليوم إنجازات تصدرت بها دولتنا مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، بل إن الإمارات وصلت بعَلَمِها إلى عنان الفضاء، بين نجاحات عديدة تمكنت بها دولتنا الفتية من أن تفسح لنفسها مكانة مرموقة بين أكبر دول العالم وأكثرها تقدماً، بسواعد فتية وعقول مبدعة، تحقيقاً لطموحات عريضة يعود غراسها إلى مؤسس دولة الاتحاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من رفعة شعب الإمارات هدفاً جمع له كل مقومات تحقيقه، وفي مقدمتها الاستثمار في بناء الإنسان القادر على الوصول بدولته إلى أعلى مراتب النجاح والتميز.