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عمار النعيمي: علم الإمارات رمز لوحدتنا وقوتنا ومستقبلنا

عمار النعيمي خلال حضوره مراسم رفع العلم في عجمان (وام)
4 نوفمبر 2022 02:28

عجمان (وام)

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يوم العلم
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رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، علم الدولة على سارية أعدت خصيصاً بمدخل ديوان الحاكم، حيث تم عزف تحية العلم أثناء رفعه والسلام الوطني.
حضر مراسم الاحتفال ورفع العلم، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، وعدد من الشيوخ، وكبار الشخصيات.
ويأتي الاحتفال استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم الدولة على الدوائر كافة والمؤسسات والهيئات والمنازل بمناسبة «يوم العلم» في الثالث من شهر نوفمبر.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عقب الانتهاء من مراسم رفع العلم، أن رفع علم الإمارات الحبيبة في جميع المؤسسات والمدارس والوزارات والمنازل هو رمز لوحدتنا وقوتنا ومستقبلنا، وتجديد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء والتضحية من أجل رفعة الوطن وتقدمه بحكمة قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سموهما الكريم في هذه المناسبة الوطنية الخالدة.
وقال سموه إن مكانة العلم ستظل دائماً تسكن في قلوبنا، وفخراً تتوارثه الأجبال، وتجسيداً حياً وباقياً على مر السنوات لذكرى الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين رفعوا علم دولة الإمارات الموحدة بشعبها وأرضها للمرة الأولى في دار الاتحاد عام 1971.
وأضاف سمو ولي عهد عجمان، أن رفع العلم يرسخ حب الوطن في نفوس المواطنين، ويعزز فيهم مشاعر الانتماء والولاء له ولقيادته، والتمسك بقيم الاتحاد، والمحافظة على المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات التي أصبحت رمزاً للسلام وأيقونة الأمان وعنواناً للعزيمة والإرادة والإصرار والإنجازات في المجالات كافة، والمضي بمسيرتها الواثقة نحو المزيد من النجاحات، وجدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي العهد للقيادة الرشيدة بأن تبقى راية الوطن عالية خفاقة .

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