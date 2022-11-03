الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الشرقي: يوم العلم مناسبة تجدد تاريخ الاتحاد الحافل بالإنجازات العالمية

محمد الشرقي خلال مراسم رفع علم الدولة بالفجيرة (وام)
4 نوفمبر 2022 02:27

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالية لعلم الدولة في نفوس أبناء الإمارات، قيادةً وشعباً، ورمزيته الرفيعة التي تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز به، وتجسّد معاني الاتحاد وقيمه الوطنية.
جاء ذلك خلال رفع سموه، علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بيوم العلم، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن عبدالله بن حمد الشرقي.
وهنّأ سمو ولي عهد الفجيرة، قيادة دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، بهذه المناسبة الوطنية التي تجدد تاريخ الاتحاد الحافل بالإنجازات العالمية ومبادئه الراسخة.

محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
علم الإمارات
العلم الإماراتي
الاحتفال بيوم العلم
يوم العلم
الفجيرة
آخر الأخبار
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
الإمارات
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد ينطلق بمنطقة الوثبة 18 نوفمبر
اليوم 15:39
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
الرياضي
300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس
اليوم 15:30
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
الإمارات
الإمارات.. بيئة حاضنة للتنوع الثقافي يرنو لها الجميع
اليوم 15:00
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
الرياضي
الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©