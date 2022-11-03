ولي عهد أم القيوين يرفع علم الإمارات في حديقة الخور

أم القيوين (وام)

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن «يوم العلم» يشكل مناسبة وطنية غالية ورمزاً للترابط واللحمة المجتمعية التي تنعم بها الإمارات تحت راية واحدة تتوحد تحتها قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وقام سموه برفع علم الدولة في حديقة الخور في أم القيوين، بحضور الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة.

وقال سمو ولي عهد أم القيوين - بهذه المناسبة: «نستذكر في «يوم العلم» مسيرة الإنجازات والتطور والجهود المباركة لأجيال قدمت وبذلت وعملت بكل جهد لتتواصل المسيرة نحو مستقبل الأجيال في ظل قيادة راهنت على شعبها وقدمت له كل ما يمكنه من المشاركة وأداء دوره كاملاً باعتباره الثروة الأغلى فكان الرهان الرابح والذي ترجم ثقة القيادة».

وأضاف:«في هذا اليوم نجدد فيه الانتماء إلى وطننا العزيز والولاء لقيادتنا الرشيدة، والعرفان بالجميل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» ولآبائنا المؤسسين، كما يتنامى فيها فخرنا بما بلغته دولتنا من مكانة مرموقة في مصاف الدول المتقدمة وما حققته من إنجازات رائدة في مختلف المجالات». وأكد سموه: «أن رفع علم الدولة في يوم واحد ووقت واحد إشارة عظيمة الى ما يربط بين الشعب والقيادة والوطن من حب واحترام وليكون هذا اليوم تظاهرة حب وتقدير، فليس هناك تعبير أسمى من رفع العلم في كافة أرجاء وطننا الغالي».