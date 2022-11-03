طحنون بن محمد: العلم رمز عزتنا ومجدنا

العين (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صباح أمس، فعالية «يوم العلم» في قصر المويجعي بمدينة العين.

وأكد سموه أن العلم هو رمز عزتنا ومجدنا، والمرآة التي تعكس هويتنا وتاريخنا العريق ومصدر الفخر الذي تستمد منه الشعوب روح الاعتزاز بالوطن والانتماء لأرضه وترابه.

كما أكد سموه أن الاحتفال بيوم العلم سنوياً هو فرصة عظيمة لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة في الأجيال الناشئة، وهو مناسبة للتعبير عن الحب والولاء والتلاحم بين الشعب وقيادته الحكيمة.

حضر مراسم الاحتفال برفع علم الدولة الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان، والشيخ طحنون بن هزاع بن طحنون آل نهيان.