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خليفة بن طحنون يرفع علم الدولة في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون وكبار الحضور خلال مراسم رفع العلم في واحة الكرامة (وام)
4 نوفمبر 2022 02:26

أبوظبي (وام)

نظم مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، مراسم الاحتفال بفعالية يوم العلم، حيث قام الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، برفع العلم في تمام الساعة 11 صباحاً، بحضور عدد من أبناء الشهداء ومشاركة ممثلي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والهلال الأحمر الإماراتي.
وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، إن الاحتفال بيوم العلم هو احتفال بإنجازات دولة وإخلاص شعب وعزيمة قيادة رشيدة تضافرت جميعها لتبني وطناً أصبح خلال فترة وجيزة من عمر الشعوب مضرب مثل وقبلة أمل ومنبع إلهام وإنجاز، مؤكداً أن العلم هو رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقيادتها الرشيدة.

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وأضاف أن دولة الإمارات حققت على مدار السنوات الخمسين الماضية الكثير من الإنجازات ولبت الطموحات والتطلعات، وها هي تستعد للخمسين القادمة لتواصل العطاء والتميز وإبهار العالم بالمزيد من تحقيق الأهداف والنجاح حتى استحقت بجدارة لقب أرض الأحلام، مشيراً إلى أن كل هذه الإنجازات جعلت من راية الاتحاد عالية خفاقة في كل المحافل الدولية.
وأكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أن راية الإمارات هي راية عز وفخر، وراية حق ونور تجمع من حولها المخلصين الذين عاهدوا الله والوطن بالذود عنها وبذل الغالي والنفيس لتظل خفاقة شامخة مثل شموخ قيادتها وشعبها الوفي، مشدداً على أن الاحتفال بهذا اليوم الوطني العظيم يمثل دفعة قوية وجديدة لانطلاقة وطنية متجددة تواصل مسيرة الآباء والأجداد، وتؤسس لمستقبل مشرق.
ورفع الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً من الله أن يديم على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً الأمن والأمان والتميز والازدهار.

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