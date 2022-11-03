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فارس المزروعي: عاشت دولة الإمارات في سماء المجد

خلال احتفال شرطة أبوظبي برفع العلم (من المصدر)
4 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم العلم، ورفعت علم دولة الإمارات العربية المتحدة شامخاً وخفاقاً عالياً فوق سارية مبناها الرئيس والمباني التابعة لها تعبيراً عن مدى الاعتزاز والولاء لرمز دولة الإمارات الغالي وتأكيداً لروح الانتماء والفخر لإمارات الخير والعطاء والقيادة الرشيدة.
وجددت شرطة أبوظبي العهد والولاء للقيادة الحكيمة على تقديم الغالي والنفيس من أجل وطن العطاء والخير ومواصلة مسيرة العيون الساهرة في تحقيق المزيد من المعدلات الإيجابية الريادية العالمية في حماية الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.
وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، إن يوم العلم هو يومٌ تجتمع فيه القلوب ونهتف له، عاشت دولة الإمارات العربية المتحدة في سماء المجد، تعبيراً عن الثوابت والقيم المترسّخة التي تتصدرها الوحدة الوطنية، وإعلاءً لرمز الاتحاد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

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يوم العلم
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مناسبة وطنية 
أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً، فيها نجدد عزمنا، ونؤكد التزامنا بتوحيد جهودنا وطاقاتنا، بالسير على نهج قيادتنا الرشيدة والعمل من أجل رفعة الوطن لتبقى راية دولتنا ورمز وحدتنا عالية وشامخة بين الأمم تعكس مكانتَها العالمية أنموذجاً للتطور والبناء، وقيمَها الإنسانية منارةً للتسامح والخير والعطاء. وأضاف أن علم الإمارات سيظلّ دائماً خفاقاً عالياً وشامخاً ومحفورًا في ذهن كلّ فردٍ من أفراد الوطن الغالي ولنا الحق جميعًا في أن نعتزّ ونفتخر وأن نقوي انتماءنا للوطن العزيز والغالي، وأن نحرص على رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة شامخاً عاليًا في سماء المجد. وجدد معاليه باسمه وباسم كل منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي العهد والولاء للقيادة الحكيمة على تقديم الغالي والنفيس من أجل وطن العطاء والخير ومواصلة مسيرة العيون الساهرة في تحقيق المزيد من المعدلات الإيجابية الريادية العالمية في حماية الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.

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الاحتفال بيوم العلم
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