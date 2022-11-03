المري يرفع العلم أمام مبنى «شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور مساعديه، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وضباط وأفراد وموظفي شرطة دبي، احتفالية «يوم العلم» أمام مقر القيادة العامة لشرطة دبي. وانطلقت احتفالية «يوم العلم» بتقدم معالي الفريق عبدالله خليفة المري إلى السارية الرئيسة أمام مقر القيادة العامة لشرطة دبي ثم رفعه للعلم، فيما أدى جميع الحضور تحية العلم، وعزفت فرقة شرطة دبي الموسيقية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشاركت في احتفالية يوم العلم مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.